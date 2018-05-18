Путін зробив важливу заяву про "нормандський формат" після зустрічі з Меркель

Президент Росії Володимир Путін після проведених 18 травня переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що заміни "нормандському формату" по врегулюванню ситуації на сході України на сьогодні немає.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Що стосується "нормандського формату", я вже про це сказав, ми вважаємо його важливим інструментом врегулювання ситуації на сході України. Росія готова працювати в цьому форматі. Більш того, ми вважаємо його дуже важливим, і в будь-якому разі на сьогодні заміни йому немає", – заявив Путін.

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Він зазначив, що на зустрічі з Меркель не обговорювалася конкретна дата зустрічі у "нормандському форматі", але така можливість розглядалася.