20:48
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Путін зробив важливу заяву про "нормандський формат" після зустрічі з Меркель

1633 Читать новость на русском
Путін обговорив уз Меркель
Путін обговорив уз Меркель "нормандський формат" / Прес-служба Кремля

Президент Росії Володимир Путін після проведених 18 травня переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що заміни "нормандському формату" по врегулюванню ситуації на сході України на сьогодні немає.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Що стосується "нормандського формату", я вже про це сказав, ми вважаємо його важливим інструментом врегулювання ситуації на сході України. Росія готова працювати в цьому форматі. Більш того, ми вважаємо його дуже важливим, і в будь-якому разі на сьогодні заміни йому немає", – заявив Путін.

Читайте також: "Щодня нові людські жертви": Меркель занепокоєна ситуацією на Донбасі

Він зазначив, що на зустрічі з Меркель не обговорювалася конкретна дата зустрічі у "нормандському форматі", але така можливість розглядалася.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Ангела Меркель Володимир Путін Війна на Донбасі Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как советник Трампа помешал американскому президенту получить Нобелевскую премию мира
сьогодні, 20:00 Как советник Трампа помешал американскому президенту получить Нобелевскую премию мира
Іван Яковина 148
Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів
сьогодні, 20:00 Як державні підприємства стають годівницями для корумпованих кланів
Сергій Лещенко 94
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
сьогодні, 19:01 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
431
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціна
сьогодні, 18:02 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціна
Настя Сукач 214
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук