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Яка конфігурація держав прийде на заміну Нормандському формату: думка експерта

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Нормандський і мінський формати зайшли в глухий кут
Нормандський і мінський формати зайшли в глухий кут / 24 Канал

Нормандський формат помер разом з мінським. Навряд чи "нормандська четвірка" збереться коли-небудь. Зараз утворюється нова конфігурація: США-Великобританія-Франція-Ізраїль. Вони можуть відреагувати на ескалацію Росією військової напруги на Донбасі.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт визначає окрему роль Ізраїлю. За словами Жданова, прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху під час нещодавнього візиту в Москву обговорював з Путіним питання про невтручання Росії в сирійський конфлікт. Можливо, зазначає він, це було пов'язано з іранським ядерним архівом, який виявила пару місяців тому розвідка Ізраїлю. Зокрема, вважає військовий, у документах можуть бути докази того, що всі ядерні технології і компоненти Ірану надавала Росія.

Якщо випливе, що Росія створила ядерну програму Ірану, то це пряме порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ймовірно, Нетаньяху міг висунути ультиматум Путіну: або президента РФ оголосять військовим злочинцем, або він не робить на Близькому Сході активних дій. Це може сприяти тому, що перспектива появи миротворців в Україні стане більш реальною. Путін потрапив у всі капкани,
– переконаний Олег Жданов.

За його словами, 4 травня в Сирії збили новий російський СУ-30, прямо напередодні інавгурації Путіна. Нетаньяху 9 травня приїхав символічно на парад Перемоги, а через кілька годин ізраїльські ВВС рознесли все навколо сирійського Дамаска, в тому числі, і новітні російські комплекси.

"З Путіним почали говорити з позицій сили. І є ймовірність того, що вона не застосує право вето в Радбезі ООН щодо миротворців. Втім, ми, як і раніше, не визнаємо Росію стороною конфлікту, а це прискорило б процес введення миротворців. І ось зараз, під час загострення на Донбасі, можна було б це зробити. Тоді Росію в Радбезі ООН могли б усунути від голосування як сторону конфлікту", – вважає Жданов.

Нагадаємо, 17 травня, проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил Операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу поранено семеро українських військовослужбовців і двоє мирних жителів, ще двоє цивільних загинули. 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик та його батько.

Раніше 10 травня Петро Порошенко зустрівся в німецькому місті Аахен з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Емануелем Макроном. Зокрема, лідери трьох країн обговорили питання введення миротворчого контингенту на Донбас.

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Володимир Путін Миротворчий контингент Біньямін Нетаньяху Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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