З Росією зустріч "нормандської четвірки" поки не обговорювали, – речник Путіна

Росія готова до зустрічі в "нормандському форматі" на рівні глав держав, однак наразі з Кремлем ніхто не обговорював дату та місце наступної зустрічі.

Про це у четвер, 10 травня. заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає агентство РИА "Новости".

"Поки з російською стороною якихось розмов не було ... Дійсно, пауза вже досить велика в нормандському процесі виникла – з різних причин. Тому будемо чекати якихось конкретних ініціатив", – зазначив він.

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За його словами, Росія чекає пропозицій від інших сторін формату – Німеччини, Франції та України.

До слова, 10 травня Петро Порошенко зустрівся в німецькому місті Аахен з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Емануелем Макроном. Зокрема, лідери трьох країн обговорили питання введення миротворчого контингенту на Донбас.