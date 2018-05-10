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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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С Россией встречу "нормандской четверки" пока не обсуждали, – спикер Путина

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Владимира Путина на встречу
Владимира Путина на встречу "нормандской четверки" пока не звали / УНИАН

Россия готова к встрече в "нормандском формате" на уровне глав государств, однако пока с Кремлем никто не обсуждал дату и место следующей встречи.

Об этом в четверг, 10 мая. заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство РИА "Новости".

"Пока с российской стороной каких-либо разговоров не было ... Действительно, пауза уже достаточно большая в нормандском процессе возникла – по разным причинам. Поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив", – отметил он.

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По его словам, Россия ожидает предложений от других сторон формата – Германии, Франции и Украины.

К слову, 10 мая Петр Порошенко встретился в немецком городе Аахен с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном. В частности, лидеры трех стран обсудили вопрос ввода миротворческого контингента на Донбасс.

Теги: Владимир Путин Новости политики Новости Украины Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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