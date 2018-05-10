Лавров озвучил позицию Кремля относительно переговоров в "Нормандском формате"

Российская Федерация готова к встрече в Нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) на уровне глав МИД при условии наполнения этой встречи конкретным содержанием.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "ТАСС".

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"Наш коллега (глава МИД Германии Хайко Маас – "24") вспомнил предложение собраться на уровне министров иностранных дел в "Нормандском формате". Мы готовы такое предложение рассматривать. Сегодня даже обсуждали конкретное наполнение такой возможной встречи", – рассказал глава МИД РФ.

По словам российского дипломата, "у немецких коллег есть собственные идеи".

Мы сказали, что министры, если они встретятся, просто обязаны как минимум завершить то, что было поручено тремя президентами и канцлером еще полтора года назад в Берлине, а именно добиться согласия на разведение сил и средств в Станице Луганской,

– подчеркнул Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости "зафиксировать на бумаге так называемую "формулу Штайнмайера" о наделении Донбасса особым статусом, о вступлении закона об особом статусе силы в контексте проведения выборов".

"Это как минимум без которого, наверное, министры не могут отчитаться перед лидерами о том, что они выполняют свои функции добросовестно", – добавил Лавров.