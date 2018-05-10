Лавров озвучив позицію Кремля щодо переговорів у "нормандському форматі"

Російська Федерація готова до зустрічі в Нормандському форматі (Німеччина, Франція, Україна, Росія) на рівні глав МЗС за умови наповнення цієї зустрічі конкретним змістом.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "ТАСС".

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"Наш колега (глава МЗС Німеччини Хайко Маас – "24") згадав пропозицію зібратися на рівні міністрів закордонних справ у "Нормандському форматі". Ми готові таку пропозицію розглядати. Сьогодні навіть обговорювали конкретне наповнення такої можливої зустрічі", – розповів глава МЗС РФ.

За словами російського дипломата, "у німецьких колег є власні ідеї".

Ми сказали, що міністри, якщо вони зустрінуться, зобов'язані просто як мінімум завершити те, що було доручено трьома президентами і канцлером ще півтора роки тому в Берліні, а саме домогтися згоди на розведення сил і засобів у Станиці Луганській,

– наголосив Лавров.

Також, очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив про необхідність "зафіксувати на папері так звану "формулу Штайнмайєра" про наділення Донбасу особливим статусом, про набрання законом про особливий статус чинності в контексті проведення виборів".

"Це як мінімум без якого, напевно, міністри не можуть відзвітувати перед лідерами про те, що вони виконують свої функції сумлінно", – додав Лавров.