Какая конфигурация государств придет на замену Нормандскому формату: мнение эксперта

Нормандский формат умер вместе с минским. Вряд ли "нормандская четверка" соберется когда-нибудь. Сейчас образуется новая конфигурация: США-Великобритания-Франция-Израиль. Они могут отреагировать на эскалацию Россией военного напряжения на Донбассе.

Такое мнение сайту "24" высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт определяет отдельную роль Израилю. По словам Жданова, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху во время недавнего визита в Москву обсуждал с Путиным вопрос о невмешательстве России в сирийский конфликт. Возможно, отмечает он, это было связано с иранским ядерным архивом, который обнаружила пару месяцев назад разведка Израиля. В частности, считает военный, в документах могут быть доказательства того, что все ядерные технологии и компоненты Ирану предоставляла Россия.

Если выплывет, что Россия создала ядерную программу Ирана, то это прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Вероятно, Нетаньяху мог выдвинуть ультиматум Путину: или президента РФ объявят военным преступником, или он не делает на Ближнем Востоке активных действий. Это может способствовать тому, что перспектива появления миротворцев в Украине станет более реальной. Путин попал во все капканы,

– убежден Олег Жданов.

По его словам, 4 мая в Сирии сбили новый российский СУ-30, прямо накануне инаугурации Путина. Нетаньяху 9 мая приехал символически на парад Победы, а через несколько часов израильские ВВС разнесли все вокруг сирийского Дамаска, в том числе, и новейшие российские комплексы.

"С Путиным начали говорить с позиций силы. И есть вероятность того, что она не применит право вето в Совбезе ООН относительно миротворцев. Впрочем, мы, как и раньше, не признаем Россию стороной конфликта, а это ускорило бы процесс ввода миротворцев. И вот сейчас, во время обострения на Донбассе, можно было бы это сделать. Тогда Россию в Совбезе ООН могли бы отстранить от голосования как сторону конфликта", – считает Жданов.

Напомним, 17 мая, пророссийские боевики 60 раз открывали огонь по позициям сил Операции Объединенных сил. В результате вражеского обстрела ранены семь украинских военнослужащих и двое мирных жителей, еще двое гражданских погибли. 18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, что на Луганщине, погиб 13-летний мальчик и его отец.

Ранее 10 мая Петр Порошенко встретился в немецком городе Аахен с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном. В частности, лидеры трех стран обсудили вопрос ввода миротворческого контингента на Донбасс.

Что такое Нормандский формат? Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.



Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".