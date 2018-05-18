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Пророссийские боевики жестоко обстреляли мирных жителей Донбасса: есть жертвы и раненые

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За прошедшие сутки, 17 мая, пророссийские боевики 60 раз открывали огонь по позициям сил Операции Объединенных сил. Вследствие вражеского обстрела ранены семеро украинских военнослужащих и двое мирных жителей, еще двое гражданских погибли.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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Как отметили в штабе ООС, за прошедшие сутки, 17 мая, ситуация на Донбассе оставалась сложной и контролируемой, а боевые действия продолжались по всей линии разграничения.

Так, враг активизировался в районах населенных пунктов Новолуганское, Троицкое, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное. В частности, российско-оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением пушек и минометов.

Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм пушек по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены,
– говорится в сообщении.

Кроме того, во время боевых действий за прошедшие сутки, 17 мая, семь украинских военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, Вооруженные силы Украины уничтожили шесть оккупантов и еще одного ранили.

 

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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