Німецьке видання пояснило, чим Путін образив Меркель під час зустрічі у Сочі

18 травня федеральний канцлер Німеччини Англела Меркель приїхала в Сочі, де зустрілась з президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час робочої зустрічі лідери країн обговорили низку питань, зокрема, говорили про ситуацію в Україні та Нормандський формат.

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Попри нібито теплий прийом Путіна, німецьке видання Bild зауважило, що одним своїм жестом президент Росії таки образив німецьку канцлерку.

Видання назвало "образою" букет квітів, які Путін вручив Меркель під час зустрічі.

У Bild зазначають, що офіційно це був робочий візит і політики такого рівня повинні тиснути один одному руки, а не дарувати квіти.

На думку авторів статті, своїм жестом Путін хотів нагадати Меркель, що вона жінка.

"Букет виглядає як прояв ввічливості, але насправді це була образа", – йдеться в матеріалі.