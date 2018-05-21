17:53
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 10°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Російська традиція чи образа: Пєсков прокоментував вручення букету квітів Меркель

133 Читать новость на русском
Пєсков прокоментував вручення букету квітів Меркель
Пєсков прокоментував вручення букету квітів Меркель / Фото з відкритих джерел

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що дарувати жінкам квіти є ознакою хорошого тону, Тому, за його словами, це є ті традиції, на які орієнтувався президент РФ Володимир Путін, коли вручив букет квітів німецькому канцлеру Англелі Меркель.

Про це пише "РІА Новини".

Читайте також: Німеччина зацікавлена в прокачці газу через Україну, – експерт

Напередодні німецьке видання Bild зауважило, що одним своїм жестом президент Росії таки образив німецьку канцлерку. Видання назвало "образою" букет квітів, які Путін вручив Меркель під час зустрічі. У Bild зазначають, що офіційно це був робочий візит і політики такого рівня повинні тиснути один одному руки, а не дарувати квіти.

У нас абсолютно нормально дарувати жінкам квіти – і колегам по роботі, і візаві з міжнародних відносин. У нас це є ознакою хорошого тону. Це наші традиції, і ми на них орієнтуємося,
– сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, 18 травня в Сочі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну. Він додав, що "поставки будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності".

Теги: Володимир Путін Новини Росії Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
сьогодні, 17:00 Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
Петро Охотін 182
Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
сьогодні, 16:02 Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє
Інна Жолобович 2214
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
сьогодні, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сьогодні, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 1444
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сьогодні, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 1022
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук