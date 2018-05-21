Російська традиція чи образа: Пєсков прокоментував вручення букету квітів Меркель

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що дарувати жінкам квіти є ознакою хорошого тону, Тому, за його словами, це є ті традиції, на які орієнтувався президент РФ Володимир Путін, коли вручив букет квітів німецькому канцлеру Англелі Меркель.

Про це пише "РІА Новини".

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Напередодні німецьке видання Bild зауважило, що одним своїм жестом президент Росії таки образив німецьку канцлерку. Видання назвало "образою" букет квітів, які Путін вручив Меркель під час зустрічі. У Bild зазначають, що офіційно це був робочий візит і політики такого рівня повинні тиснути один одному руки, а не дарувати квіти.

У нас абсолютно нормально дарувати жінкам квіти – і колегам по роботі, і візаві з міжнародних відносин. У нас це є ознакою хорошого тону. Це наші традиції, і ми на них орієнтуємося,

– сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, 18 травня в Сочі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну. Він додав, що "поставки будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності".