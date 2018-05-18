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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Путін запевнив, що не припинить транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2"

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Путін запевнив, що не припинить транзит газу через Україну після запуску
Путін запевнив, що не припинить транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2" / Eurointegration.com.ua

Президент Росії Володимир Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це глава Кремля сказав 18 травня після з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляють російські ЗМІ.

"Хотів би сказати, що після запуску "Північного потоку-2" не передбачається зупинка транзиту російського газу через Україну, про що ми сьогодні говорили з пані Меркель, вона ставила це питання", – сказав Путін.

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При цьому він додав, що "поставки будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності". Президент Росії також заявив, що "Північний потік-2" є економічним проектом.

До слова, після зустрічі з Ангелою Меркель Володимир Путін також заявив що заміни "нормандському формату" по врегулюванню ситуації на сході України на сьогодні немає.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Північний потік-2 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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