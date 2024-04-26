За словами Ллойда Остіна, міноборони Сполучених Штатів спрямує 6 мільярдів на виготовлення, зокрема, засобів перехоплення для ППО NASAMS і Patriot. Замовлення отримають компанії американського військо-промислового комплексу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію брифінгу посадовця.
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США скеровує 6 мільярдів на зброю для України
Остін називає цей пакет допомоги в рамках ініціативи підтримки України найбільшим в історії США. Водночас він наголошує на тому, що допомогу нашій державі слід поставити на стійку основу.
Я радий оголосити про виділення 6 мільярдів доларів в рамках ініціативи допомоги Україні. Це допоможе нам закуповувати зброю, яка виробляється в США. Це найбільший пакет допомоги,
– заявив голова оборонного відомства.
Як зазначає очільник Пентагону, 6-мільярдний пакет підтримки включатиме:
- критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot;
- більше безпілотних літальних апаратів та іншого обладнання;
- велику кількість артилерійських боєприпасів та ракет "земля – повітря".
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Як американський Конгрес зволікав з допомогою
- Восени 2023 року президент Джо Байден вніс законопроєкт про виділення загалом 106 мільярдів на національну безпеку США. Зокрема, на допомогу Україні, Ізраїлю, країнам Тихоокеанського регіону та укріплення кордону.
- Після пів року дискусій 20 квітня 2024 року Палата представників американського парламенту все ж проголосувала за виділення понад 60 мільярдів з цього пакета на допомогу нашій державі.
- Уже 24 квітня за інціативу проголосував Сенат та її підписав очільник Білого дому Байден. У Вашингтоні неодноразово наголошували, що в найкоротші терміни доправлять необхідну для Сил оборони України зброю в нашу державу.