За словами Ллойда Остіна, міноборони Сполучених Штатів спрямує 6 мільярдів на виготовлення, зокрема, засобів перехоплення для ППО NASAMS і Patriot. Замовлення отримають компанії американського військо-промислового комплексу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію брифінгу посадовця.

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США скеровує 6 мільярдів на зброю для України

Остін називає цей пакет допомоги в рамках ініціативи підтримки України найбільшим в історії США. Водночас він наголошує на тому, що допомогу нашій державі слід поставити на стійку основу.

Я радий оголосити про виділення 6 мільярдів доларів в рамках ініціативи допомоги Україні. Це допоможе нам закуповувати зброю, яка виробляється в США. Це найбільший пакет допомоги,

– заявив голова оборонного відомства.

Як зазначає очільник Пентагону, 6-мільярдний пакет підтримки включатиме:

критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot;

більше безпілотних літальних апаратів та іншого обладнання;

велику кількість артилерійських боєприпасів та ракет "земля – повітря".

Зверніть увагу! Відповідну заяву Ллойд Остін зробив 26 квітня за результатами "Рамштайну". Напередодні міжнародна преса з посиланням на власні джерела інформувала, що США готуються до оголошення цієї 6-мільярдної програми допомоги. Видання Politico вказувало, що це – великий поштовх для Вашингтона після місяців зволікань, упродовж яких Конгрес не міг проголосувати за законопроєкт про 60 мільярдів.

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Як американський Конгрес зволікав з допомогою