На цьому в етері 24 Каналу наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Захід повинен показати рішучість у готовності боротьби з Росією. Важливо це не лише для України, але й для самого Заходу.

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Допомога США не стане визначальною

Днями США ухвалили законопроєкт про підтримку України. Допомогу уже готують до відправки. Тож американські партнери, попри попереднє хвилювання, запевнили Київ, що треба допомагати України у більших обсягах. Адже затримка може призвести до дуже негативних наслідків.

Про це, до речі, висловився радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. За його словами, через довге ухвалення пакета підтримки для України, на жаль, ЗСУ були змушені відійти від Авдіївки. Водночас розуміння попередніх помилок не гарантує, що надалі все піде гладко.

Політична криза у США стала причиною суттєвого погіршення ситуації на фронті. Салліван на брифінгу сказав кілька інтригуючих речей про те, що допомоги вистачить до кінця року. Але тут питання: а що далі? На сьогодні це велика проблема. Якщо з цього приводу (передачі допомоги Україні – 24 Канал) є якась ейфорія, то я її не поділяю,

– наголосив Валерій Клочок.

Справді, на 2024 рік Україна має хороші перспективи втримати фронт та повернути частину територій. Проте для військово-політичного керівництва нашої держави постає питання: яким буде 2025 рік?

"Зрозуміло, що впродовж цього року багато чого може змінитися. Політика на міжнародній арені вказує, що є різні ініціативи, навіть щодо створення нових військово-політичних блоків у Європі. Але всі розуміють, що позицію Європи більшою мірою визначатиме, хто переможе на виборах у США. Як на мене, важливим буде і вплив Китаю на Євразійському континенті", – зауважив аналітик.

Тож не варто плекати ілюзій про те, що теперішня допомога США буде визначальною у війні. Безперечно, вона суттєво допоможе на полі бою, але й потрібно розуміти, що війна триватиме і надалі. Крім того, допомога від США не стане фактором, який стабілізує ситуації на всьому Євразійському континенті.

Захід хоче, аби Росія залишалась незмінною

Важливим фактором, зокрема, буде й те, наскільки наші західні союзники готові до радикальних дій, які б максимально сприяли Україні звільняти окуповані території.

Ми обмежені у можливостях використання західної зброї – знищувати військові об'єкти на території Росії не можна, а це б суттєво нам допомогло. Ініціатива окремих європейських політиків щодо зміни стратегії відносин із Росією на невизначеність або двозначність поки не знаходить схвалення в абсолютної більшості. Світ схильний до того, аби залишати Росію у тому форматі, якому вона є зараз,

– наголосив Клочок.

Захід досі не хоче примиритися з думкою, що Росія може розвалитися, а тим паче робити щось для того, аби це сталося. Хоч це суттєво б зменшило загрози не лише для України, але й для світу.

"На моє переконання, сьогодні світ зацікавлений в тому, щоб залишати Росію як баланс стримування Китаю. А ось безпосередній вплив на спроможність Росії воювати проти України далі має саме Китай. Від позиції Китаю, їхньої присутності у Катарі та Швейцарії (на саміті миру – 24 Канал), їхнє рішення вплинути чи не вплинути на Росію – визначатиме перебіг подій", – пояснив Клочок.

Саміт миру у Швейцарії

Через це війна з Росією може тривати довго. Втім не обов'язково мовиться про гарячу фазу. Згадаймо лише про можливість замороженого конфлікту, про що говорили деякі лідери.

Саме цю стратегію визначатимуть на червневому саміті у Швейцарії, підготовка до якого проходитиме цими вихідними у Катарі. Там зберуться представники багатьох країн, де говоритимуть хто буде у Швейцарії, яка позиція там має бути. Цю позицію не визначатимемо виключно ми,

– пояснив Клочок.

Звісно, Україна очолює цей процес, адже війна йде в нашій державі. Водночас треба зважати, що війна триває також на Близькому Сході, що великою мірою впливає на всю геополітичну ситуацію у світі.

"Готовність Заходу допомагати Україні достатньою мірою, щоб, до прикладу, звільняти усі території у військовий спосіб, і визначатиме подальший перебіг подій. На сьогодні Захід не продемонстрував повну готовність до такого сценарію. Він демонструє певну моральну готовність, є привабливі заяви від Еммануеля Макрона", – зауважив аналітик.

Мовиться про створення нової оборонної європейської ініціативи. Поки невідомо, у якому форматі вона буде. Можливо, мовиться про створення нового оборонного союзу на кшталт Балто-Чорноморської осі, яку так і не вдалося реалізувати.

Балто-Чорноморська вісь

Балто-Чорноморський союз (БЧС) – це ідея зовнішньополітичної інтеграції (створення коаліції, політико-економічного союзу, вісі, дуги, альянсу) країн басейнів Балтійського та Чорного морів – Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Білорусі, України та інших – з метою співробітництва в економічній, воєнно-політичній, культурній та інших сферах.

Ідея БЧС багатоаспектна й полягає у співробітництві з проблем безпеки субрегіону; об’єднанні зусиль щодо входження країн субрегіону до європейської та трансатлантичної політичної, економічної, культурної та воєнно-оборонної структур тощо.

Європа розуміє небезпеку від Росії. Однак процес ухвалення рішень щодо виділення більших коштів на оборону проходить не так швидко, як цього б хотілося. А ось інтенсивність бойових дій в Україні може залежати саме від цього.