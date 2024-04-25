В новому інтерв'ю для Fox News Зеленський звернув увагу на формулювання запитання, у якому йшлося, що не всі сказані Дональдом Трампом речі "були проти" України. Таким чином експрезидент США лише ставив під сумнів деякі аспекти.

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Співпраця продовжуватиметься

Президент України висловив сподівання, що наша країна продовжить співпрацю зі Сполученими Штатами, незалежно від результатів виборів, які пройдуть в листопаді цього року.

Тож я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це… Звичайно, є різні погляди на щось, на якісь деталі. Але якщо у нас є спільні погляди і спільні цінності, то, звичайно, ми можемо працювати (з Трампом, – 24 Канал),

– сказав глава держави.

Зеленський додав, що США є стратегічним партнером України та лідером у світі, тому ця співпраця є надзвичайно важливою.

Зверніть увагу! Трамп пообіцяв не виводити країну з НАТО за однієї умови. Експрезидент заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО, доки європейські країни "гратимуть чесно". Йдеться про сплату країн-партнерів своїх часток в Альянс.

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