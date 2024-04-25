В новом интервью для Fox News Зеленский обратил внимание на формулировку вопроса, в котором говорилось, что не все сказанные Дональдом Трампом вещи “были против” Украины. Таким образом экс-президент США лишь ставил под сомнение некоторые аспекты.

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Сотрудничество будет продолжаться

Президент Украины выразил надежду, что наша страна продолжит сотрудничество с Соединенными Штатами, независимо от результатов выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

Поэтому я надеюсь, что он (Трамп, – 24 Канал) не будет против Украины. Я надеюсь на это... Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать,

– сказал глава государства.

Зеленский добавил, что США являются стратегическим партнером Украины и лидером в мире, поэтому это сотрудничество является чрезвычайно важным.

Обратите внимание! Трамп пообещал не выводить страну из НАТО при одном условии. Экс-президент заявил, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО, пока европейские страны "будут играть честно". Речь идет об уплате стран-партнеров своих долей в Альянс.

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