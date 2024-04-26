На этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, Запад должен показать решимость в готовности борьбы с Россией. Важно это не только для Украины, но и для самого Запада.

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Помощь США не станет определяющей

На днях США приняли законопроект о поддержке Украины. Помощь уже готовят к отправке. Поэтому американские партнеры, несмотря на предыдущее волнение, заверили Киев, что надо помогать Украине в больших объемах. Ведь задержка может привести к очень негативным последствиям.

Об этом, кстати, высказался советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, из-за долгого принятия пакета поддержки для Украины, к сожалению, ВСУ были вынуждены отойти от Авдеевки. В то же время понимание предыдущих ошибок не гарантирует, что в дальнейшем все пойдет гладко.

Политический кризис в США стал причиной существенного ухудшения ситуации на фронте. Салливан на брифинге сказал несколько интригующих вещей о том, что помощи хватит до конца года. Но тут вопрос: а что дальше? На сегодня это большая проблема. Если по этому поводу (передачи помощи Украине – 24 Канал) есть какая-то эйфория, то я ее не разделяю,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Действительно, на 2024 год Украина имеет хорошие перспективы удержать фронт и вернуть часть территорий. Однако для военно-политического руководства нашего государства возникает вопрос: каким будет 2025 год?

"Понятно, что в течение этого года многое может измениться. Политика на международной арене указывает, что есть разные инициативы, даже по созданию новых военно-политических блоков в Европе. Но все понимают, что позицию Европы в большей степени будет определять, кто победит на выборах в США. Как по мне, важным будет и влияние Китая на Евразийском континенте", – заметил аналитик.

Поэтому не стоит питать иллюзий о том, что нынешняя помощь США будет определяющей в войне. Бесспорно, она существенно поможет на поле боя, но и нужно понимать, что война будет продолжаться и в дальнейшем. Кроме того, помощь от США не станет фактором, который стабилизирует ситуации на всем Евразийском континенте.

Запад хочет, чтобы Россия оставалась неизменной

Важным фактором, в частности, будет и то, насколько наши западные союзники готовы к радикальным действиям, которые бы максимально способствовали Украине освобождать оккупированные территории.

Мы ограничены в возможностях использования западного оружия – уничтожать военные объекты на территории России нельзя, а это бы существенно нам помогло. Инициатива отдельных европейских политиков по изменению стратегии отношений с Россией на неопределенность или двусмысленность пока не находит одобрения у абсолютного большинства. Мир склонен к тому, чтобы оставлять Россию в том формате, котором она есть сейчас,

– подчеркнул Клочок.

Запад до сих пор не хочет примириться с мыслью, что Россия может развалиться, а тем более делать что-то для того, чтобы это произошло. Хотя это существенно бы уменьшило угрозы не только для Украины, но и для мира.

"По моему убеждению, сегодня мир заинтересован в том, чтобы оставлять Россию как баланс сдерживания Китая. А вот непосредственное влияние на способность России воевать против Украины дальше имеет именно Китай. От позиции Китая, их присутствия в Катаре и Швейцарии (на саммите мира – 24 Канал), их решение повлиять или не повлиять на Россию – будет определять ход событий", – объяснил Клочок.

Саммит мира в Швейцарии

Из-за этого война с Россией может длиться долго. Впрочем, не обязательно говорится о горячей фазе. Вспомним лишь о возможности замороженного конфликта, о чем говорили некоторые лидеры.

Именно эту стратегию будут определять на июньском саммите в Швейцарии, подготовка к которому будет проходить в эти выходные в Катаре. Там соберутся представители многих стран, где будут говорить кто будет в Швейцарии, какая позиция там должна быть. Эту позицию не будем определять исключительно мы,

– объяснил Клочок.

Конечно, Украина возглавляет этот процесс, ведь война идет в нашем государстве. В то же время надо учитывать, что война продолжается также на Ближнем Востоке, что во многом влияет на всю геополитическую ситуацию в мире.

"Готовность Запада помогать Украине в достаточной степени, чтобы, к примеру, освобождать все территории военным способом, и будет определять дальнейший ход событий. На сегодня Запад не продемонстрировал полную готовность к такому сценарию. Он демонстрирует определенную моральную готовность, есть привлекательные заявления от Эммануэля Макрона", – отметил аналитик.

Говорится о создании новой оборонной европейской инициативы. Пока неизвестно, в каком формате она будет. Возможно, говорится о создании нового оборонного союза вроде Балто-Черноморской оси, которую так и не удалось реализовать.

Балто-Черноморская ось

Балто-Черноморский союз (БЧС) – это идея внешнеполитической интеграции (создание коалиции, политико-экономического союза, оси, дуги, альянса) стран бассейнов Балтийского и Черного морей – Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Беларуси, Украины и других – с целью сотрудничества в экономической, военно-политической, культурной и других сферах.

Идея БЧС многоаспектная и заключается в сотрудничестве по проблемам безопасности субрегиона; объединении усилий по вхождению стран субрегиона в европейской и трансатлантической политической, экономической, культурной и военно-оборонительной структур и т.д.

Европа понимает опасность от России. Однако процесс принятия решений о выделении больших средств на оборону проходит не так быстро, как этого бы хотелось. А вот интенсивность боевых действий в Украине может зависеть именно от этого.