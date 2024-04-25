Китай помогает России достичь целей в войне против Украины, поставляя Москве материалы и технологии для оборонной промышленности. Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что именно поэтому Пекин больше “не может претендовать на полный нейтралитет” здесь.
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США не купятся на это
Она отметила, что фактически Пекин все равно "выбирает сторону".
Я думаю, когда КНР пытается изобразить себя нейтральной стороной, когда речь идет об этой войне, мы на это не купимся,
– сказала Смит.
США все чаще фиксируют, что Китай передает России оборудование двойного назначения, что может иметь как гражданское, так и военное применение. Именно оно помогло России достичь некоторых своих целей в войне против Украины. Посол объяснила, что если бы они не предоставляли некоторые из этих компонентов, Россия оказалась бы в совершенно другой ситуации и столкнулась бы с трудностями при проведении некоторых операций.
В частности, среди китайской помощи – станки, микроэлектроника, технологии БПЛА и нитроцеллюлоза, которая используется для производства пороха. В то же время доказательств того, что Китай передает России летальное оружие, пока нет.
Китай, свою очередь, отрицает поддержку российской агрессии и отмечает, что сотрудничество законно.
Си Цзиньпин сформировал "четыре принципа" урегулирования конфликта в Украине
- О том, как закончить войну в Украине, говорят мировые лидеры, а это вопрос уже неоднократно обсуждался. В частности, лидер Китая также сформировал определенные "принципы" урегулирования ситуации.
- Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине изложил "четыре принципа" урегулирования конфликта в Украине. В Китае их назвали "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира".
- Лидер Китая считает, что страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности", а также воздерживаться от поиска достижения корыстных целей. Кроме этого, они должны "охладить ситуацию и не подливать масла в огонь".