Председатель КНДР Си Цзиньпинь во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине изложил "четыре принципа" урегулирования конфликта в Украине. В Китае их назвали "четырьмя принципами для предотвращения выхода кризиса в Украине из-под контроля и восстановления мира".
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Что это за "четыре принципа"
Лидер Китая считает, что страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности", а также воздерживаться от поиска достижения корыстных целей. Кроме этого, они должны "охладить ситуацию и не подливать масла в огонь".
Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности,
– сказал Си Цзиньпинь.
Год назад Пекин уже предлагал документ, где содержался призыв к "политическому урегулированию" конфликта". Западные обозреватели считают, что таким образом Россия сможет удержать значительную часть захваченных территорий.
В то же время в отношениях Китая и западных стран есть определенная напряженность. США изучают риски национальной безопасности, создаваемые китайскими технологиями в автомобилях.
На встрече с Шольцом лидер Китая подчеркнул, что "промышленные и производственные цепочки Китая и Германии глубоко связаны друг с другом". Он отметил, что взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Германией – это не "риск", а гарантия стабильности двусторонних отношений и возможность создать будущее.
Си поддержал идею мирной конференции
- На встрече с канцлером Германии Шольцом президент Китая Си Цзиньпин выразил поддержку идеи проведения международной мирной конференции. Он убежден, что это нужно для урегулирования "украинского кризиса".
- Лидер КНР призвал все стороны сотрудничать для скорейшего восстановления мира и предотвращения "эскалации конфликта".
- Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование, а также проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон.