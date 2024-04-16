Отношения между Китаем и Германией не нужно рассматривать как риск, а как возможность для стабильности и сотрудничества в будущем, – вместе с тем заверил Си Цзиньпин. Промышленные цепи и рынки двух стран тесно переплетены, что требует стратегического подхода к двусторонним отношениям.

Смотрите также Контролируемая война: во что перерастет эскалация между Израилем и Ираном и как это повлияет на Украину

Встреча Си и Шольца в Китае

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жаловалась на чрезмерное производство в Китае, которое поддерживается государственными субсидиями. В Брюсселе акцентируют на необходимости избежания чрезмерной зависимости от китайских поставщиков, а также обеспокоены относительно потока китайских товаров на европейские рынки.

Мы должны быть бдительными против растущего протекционизма, объективно и диалектически подходить к вопросу производственных мощностей с рыночной и глобальной точки зрения,

– сказал Си на встрече с Шольцем.

В то же время Шольц во время своего трехдневного визита в Китай посетил такие крупные города, как Чунцин, где он осмотрел завод по производству водородных топливных элементов компании Bosch. Политик отметил важность китайского рынка для немецкой экономики.

Его сопровождать высокопоставленные немецкие исполнительные директора:

Ола Келлениус – глава Mercedes-Benz;

Оливер Ципсе – генеральный директор BMW.

Они также акцентировали на необходимости расширения экономических связей между Германией и Китаем.

По вопросу Украины. Си призвал все стороны работать вместе для скорейшего восстановления мира и предотвращения "эскалации конфликта". Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование, а также проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон.

Больше контекста