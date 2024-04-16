Відносини між Китаєм та Німеччиною не потрібно розглядати як ризик, а як можливість для стабільності та співпраці у майбутньому, – разом з тим запевнив Сі Цзіньпін. Промислові ланцюги та ринки двох країн тісно переплетені, що вимагає стратегічного підходу до двосторонніх відносин.
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Зустріч Сі та Шольца в Китаї
Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скаржилася на надмірне виробництво в Китаї, яке підтримується державними субсидіями. У Брюсселі акцентують на необхідності уникнення надмірної залежності від китайських постачальників, а також занепокоєні щодо потоку китайських товарів на європейські ринки.
Ми повинні бути пильними проти зростаючого протекціонізму, об'єктивно та діалектично підходити до питання виробничих потужностей з ринкової та глобального погляду,
– сказав Сі на зустрічі зі Шольцом.
Водночас Шольц під час свого триденного візиту до Китаю відвідав такі великі міста, як Чунцін, де він оглянув завод з виробництва водневих паливних елементів компанії Bosch. Політик наголосив на важливості китайського ринку для німецької економіки.
Його супроводжувати високопоставлені німецькі виконавчі директори:
- Ола Келленіус – голова Mercedes-Benz;
- Олівер Ціпсе – генеральний директор BMW.
Вони також акцентували на необхідності розширення економічних зв'язків між Німеччиною та Китаєм.
Більше контексту
- Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зазначав, що візит Шольца до Китаю – це "гра в наздоганялки" з Францією. Водночас, за його словами, активізація комунікації Берліна з Пекіном – це один із наслідків ослаблення позиції США на міжнародній арені.
- Перед зустріччю з китайським лідером Шольц закликав Пекін та інших союзників Росії припинити надавати допомогу Путіну. Німецький канцлер наголошував на недопустимості обходу санкцій, а також тому, що війна Москви проти України – не лише європейська проблема.