Помогать России нельзя

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал рост китайского экспорта в Россию после начала полномасштабного вторжения.

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Мы будем говорить о том, что никому не разрешено помогать,

– сказал он.

Политик подчеркнул, что обходить санкции Запада и поставлять оружие России не стоит. Война Москвы – не только европейская проблема.

Такие высказывания Шольц сделал перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром КНР Ли Цяном.

Почему Шольц в Китае

Еще 8 апреля представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт анонсировал визит Шольца в Китай. Тогда было известно, что канцлер хочет обсудить войну в Украине и влияние Пекина на Москву.

Соответственно уже 14 апреля Шольц начал свой тур по Китаю.

Reuters пишет, что политик хочет устранить разногласия со страной по определенным вопросам. В частности торговли между Китаем и Россией.