Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что суперактивно с главой Китая общается президент Франции Эммануэль Макрон. Сейчас происходит ряд событий, которые могут иметь стратегические последствия. Отметим, что вместе с канцлером Германии в КНР поехали представители бизнеса.

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"Визит Шольца – это как определенная "игра в догонялки" с Францией – у них сейчас очень сильно активизировалось противостояние. Такой "спортивный" азарт есть у них", – сказал политолог.

Последствия ослабления позиции США

Активизация коммуникации с Китаем – это одно из последствий ослабления позиции США. Страны не понимают, чего им в дальнейшем ожидать от Соединенных Штатов Америки, учитывая, что Дональд Трамп имеет серьезные шансы на победу в президентских выборах. Впрочем, сейчас Джо Байден, который возглавляет страну, фактически не влияет на серьезные процессы. Поэтому европейские страны пытаются рационально оценить ситуацию и сработать на опережение.

"Активизация в отношении Китая, чтобы попытаться, в частности, избежать серьезного объединения России с Китаем. Россия попадает в вассальную зависимость от Китая, но ему это пока выгодно", – убежден Несвитайлов.

Однако, Европа может продемонстрировать выгоду для Китая в экономическом сотрудничестве. Мол, ЕС значительно выгоднее, чем Россия. К тому же 70% ВВП Китая держится на торговле с Европейским Союзом.

Продолжается такой самостоятельный диалог Европы с Китаем. Здесь Соединенные Штаты Америки на самом деле впервые за достаточно длительное время остаются "за бортом",

– добавил эксперт-международник.

Ведь США имели большее влияние на геополитические процессы ЕС. В частности, контакты с другими странами. Например, Китаем. Однако сейчас, даже Япония, которая является фундаментальным союзником Соединенных Штатов Америки, заявляет о том, что не уверена в том, что может рассчитывать на защиту от этой страны.

Встречи европейских лидеров с главой КНР