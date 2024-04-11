Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отметив, что приезд Си поднимет международный авторитет Венгрии. Также он добавил, что президент Китая планирует посетить Сербию, которая является важной для мировой политики Пекина.

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Визит в Венгрию

По словам Климкина, визит Си в Венгрию является важным для Орбана, ведь китайский лидер находится в центре международной политики.

Орбан "мечтает" об этом визите,

– отметил дипломат.

Визит в Сербию

Также Си Цзиньпин планирует посетить Сербию, которая, по словам Климкина, всегда ориентировалась на Китай. Пекин имеет на Балканах часть инфраструктуры: железные дороги, порты. Например, один из самых крутых портов Греции Пирей принадлежит китайцам.

Они (китайцы – 24 Канал) рассматривают Балканы, как "окно в Европу", как элемент критической инфраструктуры. Конечно, что можно возить товары в Антверпен, но там нет влияния, а в Балканах есть,

– отметил дипломат.

Риски из-за России

По мнению Климкина, есть определенные риски, ведь Путин будет использовать китайцев для того, чтобы ломать и задерживать евроинтеграцию Балкан. Здесь есть определенная связь и с евроинтеграцией Украины.

"Например, Венгрия хочет, чтобы мы двигались параллельными путями и никто особо не отставал. Здесь есть большая политическая игра и визит в Сербию абсолютно понятен. Китайцы обычно очень внимательно определяют куда ехать, у них с этим все очень хорошо", – добавил дипломат.

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