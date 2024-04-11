Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, зауваживши, що приїзд Сі підійме міжнародний авторитет Угорщини. Також він додав, що президент Китаю планує відвідати Сербію, яка є важливою для світової політики Пекіну.
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Візит до Угорщини
За словами Клімкіна, візит Сі до Угорщини є важливим для Орбана, адже китайський лідер є в центрі міжнародної політики.
Орбан "мріє" про цей візит,
– зазначив дипломат.
Візит до Сербії
Також Сі Цзіньпін планує відвідати Сербію, яка, за словами Клімкіна, завжди орієнтувалася на Китай. Пекін має на Балканах частину інфраструктури: залізниці, порти. Наприклад, один із найкрутіших портів Греції Пірей належить китайцям.
Вони (китайці – 24 Канал) розглядають Балкани, як "вікно в Європу", як елемент критичної інфраструктури. Звичайно, що можна возити товари в Антверпен, але там немає впливу, а в Балканах є,
– зауважив дипломат.
Ризики через Росію
На думку Клімкіна, є певні ризики, адже Путін буде використовувати китайців для того, щоб ламати та затримувати євроінтеграцію Балкан. Тут є певний зв’язок і з євроінтеграцією України.
"Для прикладу, Угорщина хоче, аби ми рухались паралельними шляхами та ніхто особливо не відставав. Тут є велика політична гра і візит в Сербію абсолютно зрозумілий. Китайці зазвичай дуже уважно визначають куди їхати, у них із цим все дуже добре", – додав дипломат.
Угорщина: останні новини
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- У Будапешті спалахнули протести з вимогами відставки головного прокурора та прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Його звинувачують у корупції.
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