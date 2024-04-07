Відомо, що Пеллегріні є коаліційним союзником Роберта Фіцо, словацького прем'єра, який має проросійські настрої і виступає проти допомоги Україні.
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"Прихильник миру"
Власне подібних поглядів дотримується й угорський прем'єр Віктор Орбан, який неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами. Певна річ, він зрадів, що до влади у іншій державі прийшов його однодумець.
Мої вітання Пеллегріні, який отримав переконливу перемогу на виборах президента Словаччини. Велика перемога для людей Словаччини і велика перемога для прихильників миру по всій Європі!,
– написав угорець у соцмережі "Х".
Це повідомлення привертає увагу тим, що Орбан нібито вважає нового словацького очільника так званим "прихильником миру".
Втім, насправді, під миром "по-орбанівськи" йдеться про штовхання України до капітуляції та політику ізоляціонізму.
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- Зазначимо, що Петер Пеллегріні – колишній спікер словацького парламенту та лідер партії "Голос – соціальна демократія", яка входить до коаліційного уряду Фіцо.
- Новообраний очільник країни цілком розділяє позицію прем'єра щодо відносин із Кремлем і Заходом.
- Він вважає, що західні санкції проти Москви "в більшості випадків неефективні" та нібито негативно впливають на економіку Словаччини.
- Політик також обіцяє не дати "втягнути Словаччину у війну" і виступає проти військової підтримки України.
- Варто зауважити, що Пеллегріні здобув 53,12 відсотки, а його головний опонент – 46,87 відсотків голосів.
- Йдеться про Івана Корчака, колишнього главу МЗС Словаччини, який є другом України.
- Під час виборчів перегонів Пеллегріні намагався виставити Корчака як нібито "підбурювача війни".
- Він казав, що у разі його перемоги, Корчак начебто готовий відправити словацькі війська на фронт в Україну.
- Водночас сам ексглава МЗС заперечував такі закиди.