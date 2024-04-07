Відомо, що Пеллегріні є коаліційним союзником Роберта Фіцо, словацького прем'єра, який має проросійські настрої і виступає проти допомоги Україні.

Дивіться також Наказ від Путіна: у ЗСУ сказали, де можуть наступати росіяни влітку

"Прихильник миру"

Власне подібних поглядів дотримується й угорський прем'єр Віктор Орбан, який неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами. Певна річ, він зрадів, що до влади у іншій державі прийшов його однодумець.

Мої вітання Пеллегріні, який отримав переконливу перемогу на виборах президента Словаччини. Велика перемога для людей Словаччини і велика перемога для прихильників миру по всій Європі!,

– написав угорець у соцмережі "Х".

Це повідомлення привертає увагу тим, що Орбан нібито вважає нового словацького очільника так званим "прихильником миру".

Втім, насправді, під миром "по-орбанівськи" йдеться про штовхання України до капітуляції та політику ізоляціонізму.

Скажи мені, хто твій друг