У другому турі за крісло президента Словаччини змагаються коаліційний союзник Роберта Фіцо Петер Пеллегріні й прозахідний ексміністр МЗС Іван Корчак. Останній вже визнав свою поразку та привітав свого опонента з перемогою.

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У Словаччині порахували майже 100% голосів

На момент написання публікації у Словаччині підраховано 99,93% голосів. Про це свідчать дані словацького ресурсу Dennikn.sk.

Попередньо, перемагає Петер Пеллегріні. Він набирає 53,17% голосів. Натомість за Івана Корчока – 46,82%.

Корчок вже навіть визнав свою поразку та привітав Пеллегріні з перемогою.

Що варто знати про Петра Пеллегріні

Петер Пеллегріні – чинний спікер словацького парламенту та лідер партії "Голос – соціальна демократія", яка входить до коаліційного уряду Фіцо.

Пеллегріні поділяє позицію уряду Фіцо щодо відносин із Росією та Заходом. Він має антизахідну позицію та заявляє, що санкції проти Москви "в більшості випадків неефективні" і нібито негативно впливають на економіку Словаччини.

Щодо теми війни в України, то Пеллегріні називав себе "кандидатом миру" та обіцяє не дати "втягнути Словаччину у війну". Вслід за Фіцо він виступає проти допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

Під час останніх президентських дебатів Пеллегріні також закликав до "негайного припинення вогню та початку мирних переговорів" Росії та України.

Натомість його головний опонент Іван Корчок – повна протилежність. Це колишній голова МЗС Словаччини, який є другом України.

Корчок був посланцем Словаччини в ЄС, згодом послом у США, а потім очолив портфель закордонних справ у правоцентристських урядах у 2021 – 2022 роках. На той час Словаччина була вірним союзником України, забезпечуючи її ППО та винищувачами. Кабінет Фіцо припинив ці постачання після приходу до влади.

Видання Reuters зазначає, що під час виборчих перегонів Пеллегріні намагався зобразити Корчока "підбурювачем війни". Мовляв, за його він настільки підтримує Україну, що може відправити словацькі війська на фронт. Однак Корочок активно це заперечував.

Пеллегріні, якого вважають помірнішим, ніж Фіцо, заявив, що його обрання не означатиме поспішної зміни зовнішньої політики.