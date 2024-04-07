Водночас голова резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що ситуація на полі бою може змінитися. Це залежатиме від багатьох факторів.

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Де наступатимуть росіяни

Російські окупанти вже готуються до наступної наступальної кампанії. Їхні завдання фактично незмінні ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зрозуміло, що росіяни намагатимуться виконати завдання Путіна ще з 2022 року – зайняти Донецьку та Луганську область повністю. Можливо, зараз також розглядають окупацію Харківщину, просто щоб змити ганьбу. Але Харківщина для них – це збільшення фронту, на це у них немає додаткових сил,

– наголосив Іван Тимочко.

Стратегія росіян станом на сьогодні зрозуміла. Голова резервістів Сухопутних військ пояснив, що окупанти на Авдіївському напрямку хочуть вийти на Вугледар – Курахове – Покровськ.

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З іншого боку – на Часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку.

"На цих двох напрямках росіяни планували прорвати нашу лінію оборони для того, щоб зайняти Донецьку область, підготувати плацдарм для наступу в майбутньому. Крім того, вони намагатимуться наступати, щоби посилити свої позиції на міжнародній, переговорній арені. Путін визначений як агресор, але він хоче, щоб з агресором домовлялися", – зауважив Тимочко.

Що вплине на перебіг подій

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що на початку літа Росія планує новий великий наступ на Донбасі. Зокрема, мовиться про напрямок Часового Яру в бік Покровська.

Окрім розвідданих є ще виклики війни. Прогнози, які робили чи робитимуть, залежать від того, наскільки ми зможемо накопичити зброю, наскільки мобілізується українське населення для відсічі ворожої агресії. Основні завдання з оборони України завжди покладають на Збройні Сили України. Прогнози будують від наявних сил та засобів,

– пояснив Тимочко.

На перебіг подій на полі бою може вплинути надзвичайно багато чинників. Серед них:

спроможність консолідації українців;

підтримка союзників;

прийняття необхідних та ефективних законів у Верховній Раді;

мобілізація у Росії.

Варто зауважити, що за зимову наступальну кампанію росіяни не виконали ні оперативних, ні стратегічних завдань. Натомість втрати в окупаційній армії – рекордні. Мовиться як про живу силу, так і про техніку.

Яка ситуація на фронті