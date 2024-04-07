За його словами, станом на зараз на фронті фіксується досить складна, проте контрольована ситуація. Однак наша держава надзвичайно потребує додаткового озброєння задля того, аби давати гідну відсіч ворогу та робити спроби контрнаступальних дій.

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Боєприпасів ще немає на фронті

Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів у своєму інтерв'ю, що наразі наша держава потребує "додаткової кількості артилерійських систем та додаткової кількості боєприпасів".

Він нагадав, що згідно з чеською ініціативою, різні країни Євросоюзу, включно з Німеччиною, об'єдналися для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку.

Однак на запитання журналістів стосовно того, чи відсувається така військова допомога від союзників наразі на полі бою, очільник розвідки відповів заперечно.

Я поки цього не бачу,

– заявив Буданов.

За його словами, без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Український посадовець очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року.

Ба більше, глава ГУР МО сповідається, що ЄС зможе компенсувати відсутність допомоги від Сполучених Штатів, яку вже протягом тривалого часу відтягують суперечки між демократами та республіканцями у Конгресі.

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