Одна з тем розмови стосувалася ситуації на фронті. Також Зеленський обговорив із генералами обстріл Харкова окупантами.

До теми "Вибух і все як в тумані": кадри з Харкова, який потерпає від страшних ударів

Зеленський мав розмову з Сирським, Будановим і Малюком

Президент зазначив, що цього дня він перебував на зв'язку з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським. Український очільник і генерал детально обговорили ситуацію на фронті й планування наших подальших дій.

Крім того, міністр оборони Умєров доповів Зеленському щодо ситуації з боєприпасами. За словами президента, українська влада робить максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави.

Окрема розмова українського очільника була з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу,

– зазначив Зеленський.

Росіяни обстріляли центр Харкова