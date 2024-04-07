Вдень 7 квітня Харків перебував під ворожим ракетним обстрілом. Мер міста Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафону про наслідки атаки росіян, інформує 24 Канал.

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Наслідки атаки ворога

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що противник завдав ударів по середмістю Харкова, а також по Індустріальному району.

За його словами були КАБи по середмістю, і, як кажуть вибухотехніки, були дві ракети С-300 по Індустріальному району.

Внаслідок чого зруйновані гаражі, вибиті вікна в житлових будинках у центральній частині міста, розтрощений вщент приватний будинок в центральній частині міста. Що стосується Індустріального району, спалахнула пожежа на одному з виробничих підприємств. Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато вікон приватних будинків харків'ян,

– повідомив мер міста.

Журналісти також поцікавилися, яка ситуація у місті з електроенергією. Відповідаючи на запитання, мер міста наголосив, що ситуація щодо напруги є важкою.

"Важка ситуація щодо напруги, електропостачання. Введені дуже жорсткі графіки відключень і електроенергії не вистачає, тому запитана критична інфраструктура. Що стосується житлових будинків, то подається по графіках, але графіки часто не витримуються, бо просто не вистачає напруги", – додав Терехов.

Крім цього, в Харківській обласній прокуратурі додали, що російські війська з території Бєлгородської області здійснили обстріл центральної частини Харкова. Там зазначили, що окупанти як і в суботу, 6 квітня, використовували уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас калібру 30 сантиметрів. Саме ці 2 боєприпаси влучили в подвір'я житлової забудови в Шевченківському районі у 80 метрах від входу в Центральний парк відпочинку, де на той час перебувало багато місцевих мешканців, а саме дітей.

Там додали, що внаслідок цього авіаційного обстрілу на даний час пошкоджена 5 багатоповерхових житлових будинків, близько 10 гаражів та сім цивільних транспортних засобів. Крім того, троє цивільних осіб звернулися за медичною допомогою до лікарів – це дві жінки та один чоловік.

Наслідки авіаударів Росії по центру Харкова вдень 7 квітня / Фото Суспільне

Ворог атакував місто 6 квітня: коротко