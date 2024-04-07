Тривогу в Харківській області оголосили об 11:27. Близько об 11:47 у місті чули вибухи, передає 24 Канал.

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У Харківській області об 11:27 оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала активність тактичної авіації, а близько об 11:30 у Повітряних силах попередили, що відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Об 11:46 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під обстрілом.

Місто під обстрілом. Два вибухи,

– мовиться у повідомленні мера.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також попередив про обстріл і закликав харків'ян та мешканців Харківського району перебувати в укриттях, поки не пролунає відбій повітряної тривоги.

Пізніше у Харкові пролунало ще 2 вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що окупанти атакували керованими авіабомбами, а також могли атакувати балістичним озброєнням.

Місцева влада згодом повідомила, що є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста. Профільні служби виїхали на місця влучань. Також стало відомо про пошкодження житлової інфраструктури. В ОВА додали, що зафіксовано 4 прильоти у місті, один з них – у приватний будинок.

Наразі відомо про щонайменше 2 постраждалих – вони звернулися за допомогою до медиків з гострою реакцією на стрес.

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