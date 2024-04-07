Тревогу в Харьковской области объявили в 11:27. Около 11:47 в городе слышали взрывы, передает 24 Канал.
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Враг не оставляет террор Харькова
В Харьковской области в 11:27 объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность тактической авиации, а около 11:30 в Воздушных силах предупредили, что произошли пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
В 11:46 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под обстрелом.
Город под обстрелом. Два взрыва,
– говорится в сообщении мэра.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также предупредил об обстреле и призвал харьковчан и жителей Харьковского района находиться в укрытиях, пока не прозвучит отбой воздушной тревоги.
Позже в Харькове прозвучало еще 2 взрыва. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами, а также могли атаковать баллистическим вооружением.
Местные власти впоследствии сообщили, что есть раненые в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города. Профильные службы выехали на места попаданий. Также стало известно о повреждении жилой инфраструктуры. В ОВА добавили, что зафиксировано 4 прилета в городе, один из них – в частный дом.
Известно по меньшей мере о 2 пострадавших – они обратились за помощью к медикам с острой реакцией на стресс.
Россия не прекращает обстрелов Харькова
- В последнее время враг с особой жестокостью начал обстреливать Харьков. Ежедневно город содрогается от мощных взрывов. Для обстрелов оккупанты используют все имеющееся вооружение: ракеты, дроны-камикадзе типа "Шахед" и управляемые авиабомбы.
- Впервые с 2022 года враг атаковал КАБами в марте 2024 года. 27 марта оккупанты запустили модернизированные авиабомбы по Шевченковскому району. Как пояснили правоохранители, враг использовал боеприпас УМПБ Д-30 СН.
- Также враг постоянно атакует Харьков дронами. В ночь на 7 апреля в очередной раз обстреляли город. Известно, что в результате вражеской атаки повреждены 10 частных домов, детский сад, 3 пятиэтажки, три автомобиля. Также известно о трех пострадавших – один человек получил осколочные ранения, а еще 2 человека – получили медицинскую помощь на месте.