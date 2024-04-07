Тревогу в Харьковской области объявили в 11:27. Около 11:47 в городе слышали взрывы, передает 24 Канал.

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В Харьковской области в 11:27 объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность тактической авиации, а около 11:30 в Воздушных силах предупредили, что произошли пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

В 11:46 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под обстрелом.

Город под обстрелом. Два взрыва,

– говорится в сообщении мэра.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также предупредил об обстреле и призвал харьковчан и жителей Харьковского района находиться в укрытиях, пока не прозвучит отбой воздушной тревоги.

Позже в Харькове прозвучало еще 2 взрыва. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами, а также могли атаковать баллистическим вооружением.

Местные власти впоследствии сообщили, что есть раненые в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города. Профильные службы выехали на места попаданий. Также стало известно о повреждении жилой инфраструктуры. В ОВА добавили, что зафиксировано 4 прилета в городе, один из них – в частный дом.

Известно по меньшей мере о 2 пострадавших – они обратились за помощью к медикам с острой реакцией на стресс.

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