Пошкодження отримали близько десяти житлових багатоповерхівок, більш як десять приватних транспортних засобів, а також Пункт незламності. Такою інформацією поділилася кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, яка побувала на місці влучання та поспілкувалася з місцевими.

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"Як і раніше, ворог застосував уніфікований планувальний боєприпас калібру 30 сантиметрів. Його можуть запускати з наземної установки, а також з літака. У цьому випадку його випустили з літака. Він важить понад 250 кілограмів", – зазначив прокурор Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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На момент влучання у Пункті незламності перебували двоє сторожів та адміністраторка. Просто дивом, що в цей час не було відвідувачів. Проте, на жаль, чоловік, який поблизу їхав на пасажирському кріслі в автівці, загинув. Водій отримав незначні ушкодження.

Був свист і удар. Все було наче у тумані. Стало нічого не видно. Я впала і трішки оглохнула. Двох сторожів посікло склом, а мене ним трохи присипало,

– поділилася чергова в Пункті незламності Ірина Нестеренко.

Наслідки влучання російського снаряда/ Скриншот з відео

Шкільний сторож розповів, що у підвал Пункту незламності переважно ходять бабусі та дідусі, щоб зарядити телефони, попити чайку та сходити в туалет.

Тільки 5 квітня тую посадили, а її поламало й вона згоріла. Таке дерево було гарне, нове,

– сказав шкільний сторож.