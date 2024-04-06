Кореспондентка з Харкова Анна Черненко зауважила 24 Каналу, що через атаку загинуло 6 людей. Крім того, дуже великі руйнування у місті.

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"У нас настільки потужний був обстріл, що не одразу було зрозуміло, чим саме били. Спочатку завдали мінімум два удари ракетами С-300. А потім випустили хвилю безпілотників на місто. На щастя, як повідомили сили протиповітряної оборони, безпілотники все-таки збили. Але від цих ударів дуже велика шкода", – сказала вона.

Також внаслідок атаки 11 людей отримали поранення. Вони постраждали від вибухових хвиль, осколків. У лікарні ще лишається кілька людей. Дехто з них – у середньому стані.

Зокрема, юнак 23 роки. Вибухова травма і осколкова травма. Також у середньому стані жінка, їй 25 років. І 85-річний чоловік. Ще кілька людей з саме такими травмами осколковими, вибуховими у стані середньої важкості перебувають зараз у лікарнях міста,

– підкреслила кореспондентка.

Наслідки обстрілу 6 квітня

Анна Черненко зазначила, що влучило у житловий квартал, неподалік – торговий центр, багатоквартирні житлові будинки, пошкоджений дитячий садочок, адмінбудівлі, автомобільна заправка. Було вибито дуже багато вікон.

Місцеві мешканці через таке розташування чули більше вибухів, ніж було прильотів. Тому що горіли машини, від них лунали вибухи.

Я вночі книжку читав. Чую вибух. Це ж не вперше було вже. А потім такий потужний вибух й одразу все посипалось,

– розповів мешканець пошкодженого будинку Віктор.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибито щонайменше 3600 вікон у дев'яти будинках. Це багатоповерхові будинки, які розташовані в Шевченківському районі міста. Працюють усі комунальні підприємства. Крім цього, є невеликий порив водогону, який також будуть усувати.

Крім того, зранку 6 квітня були удари по селищі Борова. По цьому населеному пункту випускали КАБ, нові перероблені плануючі боєприпаси. На щастя, там обійшлося без поранених та без жертв. Але дуже серйозні ушкодження для будівель. Це розбите приміщення Укрпошті, будівля перукарні, ветеринарної клініки.

Удар по Харківщині 5 квітня

Кореспондентка 24 Каналу зауважила, що 5 квітня ворог обстріляв околиці Харкова. Багато прильотів було по покинутих фермах, околицям між селами Момотове, Олександрівка.

Повторно по селу Момотове били. По ньому теж завдавали ударів та розбили непрацюючу й так ферму. Тобто зараз намагаються не тільки по житлових кварталах, інфраструктурі гатити, а ще й по фермах, щоб, на мою думку, зірвати польові роботи певні,

– сказала вона.

Графік відключень електрики у Харкові

У Харкові зараз – новий графік відключень електрики. Термін відключення подовжили, це приблизно 7 – 8 годин. Але містян попереджають в офіційних телеграм-каналах, що цей графік, на жаль, може не збігатися на годину – дві. Це залежить від ситуації з напругою.

Зараз маємо дефіцит електромережі. І також дуже часто лунають оголошення про те, щоб не перенавантажувати мережу, не вмикати дуже потужну техніку, дуже потужні побутові прилади,

– додала Черненко.

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