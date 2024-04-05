В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш пояснив, що робота ППО у Харківській області вкрай складна. Про це пише 24 Канал.
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У чому складність роботи ППО в Харкові
Євлаш пояснив, що через близьке розташування Харкова до російського кордону, українські мобільні вогневі групи не завжди встигають перехопити ворожі безпілотники.
Найбільша складність – це близькість міста до кордону, оскільки противник використовує безпілотники, і у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб перехопити ці БпЛА,
– сказав Євлаш.
При цьому росіяни ретельно аналізують свої маршрути й використовують досить складні ділянки місцевості та рельєфу.
Ще одна проблема розташування Харкова поблизу кордону, як зазначив речник Повітряних сил, – це вразливість для удару російськими керованими авіаційними бомбами.
Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування,
– розповів Євлаш.
Він додав, що "ніякої стратегічної цілі такі удари з боку Росії не несуть".
5 квітня Росія знову атакувала Харків
- Після обіду 5 квітня Росія вкотре атакувала Харків – спершу керованими авіаційними бомбами, потім ракетами.
- Близько 15:00 ворог запустив по місту КАБи.
- Приблизно через півтори години, після оголошення загрози про застосування ворогом балістичного озброєння, у Харкові пролунали декілька серій вибухів.
- Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.