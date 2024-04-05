В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш пояснив, що робота ППО у Харківській області вкрай складна. Про це пише 24 Канал.

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У чому складність роботи ППО в Харкові

Євлаш пояснив, що через близьке розташування Харкова до російського кордону, українські мобільні вогневі групи не завжди встигають перехопити ворожі безпілотники.

Найбільша складність – це близькість міста до кордону, оскільки противник використовує безпілотники, і у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб перехопити ці БпЛА,

– сказав Євлаш.

При цьому росіяни ретельно аналізують свої маршрути й використовують досить складні ділянки місцевості та рельєфу.

Ще одна проблема розташування Харкова поблизу кордону, як зазначив речник Повітряних сил, – це вразливість для удару російськими керованими авіаційними бомбами.

Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування,

– розповів Євлаш.

Він додав, що "ніякої стратегічної цілі такі удари з боку Росії не несуть".

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