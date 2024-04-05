В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш объяснил, что работа ПВО в Харьковской области крайне сложная. Об этом пишет 24 Канал.
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В чем сложность работы ПВО в Харькове
Евлаш объяснил, что из-за близкого расположения Харькова к российской границе, украинские мобильные огневые группы не всегда успевают перехватить вражеские беспилотники.
Самая большая сложность – это близость города к границе, поскольку противник использует беспилотники, и у мобильных огневых групп есть очень мало времени, чтобы перехватить эти БпЛА,
– сказал Евлаш.
При этом россияне тщательно анализируют свои маршруты и используют достаточно сложные участки местности и рельефа.
Еще одна проблема расположения Харькова вблизи границы, как отметил представитель Воздушных сил, – это уязвимость для удара российскими управляемыми авиационными бомбами.
Враг уже научился, например, сбрасывать УМПБ Д-30, что недавно мы видели. Где-то 80 км радиус их применения,
– рассказал Евлаш.
Он добавил, что "никакой стратегической цели такие удары со стороны России не несут".
5 апреля Россия снова атаковала Харьков
- После обеда 5 апреля Россия в очередной раз атаковала Харьковв – сначала управляемыми авиационными бомбами, потом ракетами.
- Около 15:00 враг запустил по городу КАБы.
- Примерно через полтора часа, после объявления угрозы о применении врагом баллистического вооружения, в Харькове прозвучали несколько серий взрывов.
- Информация о жертвах и разрушениях уточняется.