В Харькове 5 апреля прогремели взрывы. Перед этим сообщали о запуске управляемых авиационных бомб в направлении города.
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Россия атаковала бомбами
Воздушные силы предупредили жителей Харькова о пусках УАБов в направлении города. Через несколько минут там прогремели взрывы.
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил взрывы. Он призвал харьковчан быть осторожными и сообщил, что, предварительно, город атаковали УАБами.
Относительно жертв и разрушений – информация уточняется,
– написал Терехов.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также подтвердил обстрел Харькова и Харьковского района.
Мониторинговые каналы пишут о разведывательных БПЛА вблизи города.
До объявления об отбое тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните: обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Россия атаковала Харьков "Шахедами"
- Россия в ночь на 4 апреля атаковала Харьков "Шахедами". Оккупанты повредили многоэтажки и частный сектор.
- В Харьковской прокуратуре рассказали, что Россия выпустила по городу ориентировочно 6 дронов-камикадзе. Враги попали в трехэтажный, 16-этажный жилые дома и по частному сектору.
- В ОВА рассказали, что под прицелом оказался Новобаварский район, где поврежден многоквартирный дом. Российские оккупанты совершили повторный удар, в результате которого погибли трое работников ГСЧС, прибывшие на вызов. Еще шесть мирных жителей получили ранения.