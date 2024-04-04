В результате ударов есть раненые и погибшие. Во время повторной атаки на жилой дом погибли трое спасателей.
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В четверг, 4 апреля, оккупационные войска нанесли террористический удар дронами-камикадзе типа "Шахед" по Харькову. В результате удара повреждены несколько жилых домов.
В результате ударов есть раненые и погибшие. Во время повторной атаки на жилой дом погибли трое спасателей.
Смотрите также Массированная атака дронами с повторными прилетами: жуткие кадры из Харькова