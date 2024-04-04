Внаслідок ударів є поранені та загиблі. Під час повторної атаки на житловий будинок загинуло троє рятувальників.
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У четвер, 4 квітня, окупаційні війська завдали терористичного удару дронами-камікадзе типу "Шахед" по Харкову. Внаслідок удару пошкоджено декілька житлових будинків.
Внаслідок ударів є поранені та загиблі. Під час повторної атаки на житловий будинок загинуло троє рятувальників.
Дивіться також Масована атака дронами з повторними прильотами: моторошні кадри з Харкова