Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов орієнтовно о 1:10 4 квітня повідомив, що окупанти завдають ударів дронами-камікадзе по Харкову. Було щонайменше 4 удари, пише 24 Канал.
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Що відомо про жахливу атаку на Харків
У Харківській прокуратурі розповіли, що Росія випустила по місту орієнтовно 6 дронів-камікадзе. Вони влучили у:
- триповерховий житловий будинок;
- 16-поверховий житловий будинок;
- по приватному сектору.
Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару в одній з багатоповерхівок – пошкоджені верхні поверхи, в житловій забудові приватного сектору також є пошкодження.
Орієнтовно о 2:05 глава обласної військової адміністрації повідомив, що Росія повторно атакувала під час ліквідації наслідків.
Росія вдарила по Харкову / Фото ОВА, МВС, ДСНС, Суспільне
"Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників!" – заявив Синєгубов.
Згодом на місці прильоту знайшли тіло загиблої жінки.
Внаслідок атаки на Харків загинули рятувальники
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У ДСНС повідомили, що на місцях прильотів спалахнули пожежі.
Рятувальники, що прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС,
– розповіли рятувальники.
Олег Синєгубов повідомив, що станом на 4:22 4 квітня четверо загиблих та 10 поранених. У Харківській обласній прокуратурі о 4:42 4 квітня також заявили про 9 поранених різного ступеня важкості.
Вже орієнтовно о 6:07 у МВС України заявили про 4 загиблих, серед яких троє рятувальників та 5 поранених, серед яких – рятувальник.
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