Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов орієнтовно о 1:10 4 квітня повідомив, що окупанти завдають ударів дронами-камікадзе по Харкову. Було щонайменше 4 удари, пише 24 Канал.

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Що відомо про жахливу атаку на Харків

У Харківській прокуратурі розповіли, що Росія випустила по місту орієнтовно 6 дронів-камікадзе. Вони влучили у:

триповерховий житловий будинок;

16-поверховий житловий будинок;

по приватному сектору.

Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару в одній з багатоповерхівок – пошкоджені верхні поверхи, в житловій забудові приватного сектору також є пошкодження.

Орієнтовно о 2:05 глава обласної військової адміністрації повідомив, що Росія повторно атакувала під час ліквідації наслідків.

Росія вдарила по Харкову / Фото ОВА, МВС, ДСНС, Суспільне

"Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників!" – заявив Синєгубов.

Згодом на місці прильоту знайшли тіло загиблої жінки.



Внаслідок атаки на Харків загинули рятувальники

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У ДСНС повідомили, що на місцях прильотів спалахнули пожежі.

Рятувальники, що прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС,

– розповіли рятувальники.

Олег Синєгубов повідомив, що станом на 4:22 4 квітня четверо загиблих та 10 поранених. У Харківській обласній прокуратурі о 4:42 4 квітня також заявили про 9 поранених різного ступеня важкості.

Вже орієнтовно о 6:07 у МВС України заявили про 4 загиблих, серед яких троє рятувальників та 5 поранених, серед яких – рятувальник.

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