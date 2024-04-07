Повреждения получили около десяти жилых многоэтажек, более десяти частных транспортных средств, а также Пункт несокрушимости. Такой информацией поделилась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, которая побывала на месте попадания и пообщалась с местными.

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"Враг применил, как и раньше, унифицированный планировочный боеприпас калибра 30 сантиметров. Его могут запускать с наземной установки, а также с самолета. В этом случае его выпустили из самолета. Он весит более 250 килограммов", – отметил прокурор Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

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На момент попадания в Пункт несокрушимости находились двое сторожей и администратор. Просто чудом, что в это время не было посетителей. Однако, к сожалению, человек, который поблизости ехал на пассажирском кресле в машине, погиб. Водитель получил незначительные повреждения.

Был свист и удар. А потом все как в тумане. Стало ничего не видно. Я упала и немного оглохла. Двух сторожей посекло стеклом, а меня им немного присыпало,

– поделилась дежурная в пункте несокрушимости Ирина Нестеренко.

Последствия попадания российского снаряда/ Скриншот с видео

Школьный сторож рассказал, что в подвал Пункта несокрушимости преимущественно ходят бабушки и дедушки, чтобы зарядить телефоны, попить чайку и сходить в туалет.

Только 5 апреля тую посадили, а ее поломало и она сгорела. Такое дерево было хорошее, новое,

– сказал школьный сторож.