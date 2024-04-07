Раніше, вдень у Харкові 7 квітня пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по місту.

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Російська армія вдарила по Харкову

Вдень 7 квітня окупаційні війська атакували Харків. В Харківській ОВА повідомили, що ворог вдарив по центральній частині міста.

Там зазначили, що профільні служби вже виїхали на місця влучань.

Крім цього, Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, зазначив, що є пошкодження житлової інфраструктури.

Незабаром Ігор Терехов, міський голова Харкова, зазначив, що внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста є поранені.

Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється,

– додав Терехов.