Очільник української розвідки підтримав ідею понтифіка про тотальний обмін російських військовополонених на наших. Однак Буданов окреслив нюанси, які можуть виникнути.
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Буданов пояснив нюанси в обміні "всіх на всіх" із Росією
Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв'ю журналістам Tagesschau зазначив, що він вітає великодню ініціативу Папи Римського. За словами генерала, він підтримує це рішення.
Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа – переконати Росію,
– заявив він.
Буданов наголосив, що наразі він не бачить зацікавленості російської сторони в подібному обміні. Він додав, що центральний посередник в обміні українських і російських військовополонених вже не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.
Голова ГУР дав інтерв'ю журналістам: найцікавіше з розмови
- Кирило Буданов зазначив, що вже влітку 2024 року Росія може почати наступ на Донбасі. Він окреслив, що під час цих дій росіяни трохи просунуться в бік Часового Яру та рухатимуться до Покровська.
- Голова ГУР також вважає, що до початку очікуваного російського наступу суттєвих змін на фронті не буде. Водночас генерал не відкидає і українського наступу цього року, однак детальніше говорити про це він не став.
- Під час розмови головний розвідник нашої держави повторив, що Україна потребує "додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів". Також сьогодні важливе питання засобів протиповітряної оборони.
- Буданов також зазначив, що міст через Керченську протоку залишається метою України. Тому наразі всі працюють над його знищенням, попри посилену охорону з боку росіян.
- Генерал також висловився й про німецькі далекобійні ракети Taurus. Голова ГУР МО зазначив, що ця зброя могла б полегшити життя українцям, адже ці ракети можуть уражати командні центри ворога та інші важливі цілі.
- Голова відомства також прокоментував ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України. Він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.