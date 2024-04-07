Очільник української розвідки підтримав ідею понтифіка про тотальний обмін російських військовополонених на наших. Однак Буданов окреслив нюанси, які можуть виникнути.

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Буданов пояснив нюанси в обміні "всіх на всіх" із Росією

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв'ю журналістам Tagesschau зазначив, що він вітає великодню ініціативу Папи Римського. За словами генерала, він підтримує це рішення.

Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа – переконати Росію,

– заявив він.

Буданов наголосив, що наразі він не бачить зацікавленості російської сторони в подібному обміні. Він додав, що центральний посередник в обміні українських і російських військовополонених вже не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

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