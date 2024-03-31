Папа Римський Франциск у свято католицького Великодня звернувся до вірян із традиційним посланням і благословенням "Граду і Миру". Під час Святої Меси у Ватикані звернувся з рішучим закликом до "поваги до принципів міжнародного права".

Читайте також Візит папи став би сигналом для світу: посол України прокоментував скандал з "білим прапором"

Понтифік перерахував конфлікти, які відбуваються на Близькому Cході, на Кавказі та, звичайно, в Україні.

Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів (Ізраїля, Сектора Газу та України, – 24 Канал). Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!

– сказав Папа Римський у своїй промові з лоджії базиліки Святого Петра.

Також він закликав ЦАХАЛ і ХАМАС звільнити заручників, а міжнародні організації повною мірою відновити допомогу Сектору Гази.

Що відповіла Україна

У Коордштабі відповіли, що українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до обміну за таким принципом, проте Росія не бажає повертати своїх людей.

Що Папа Римський раніше казав про війну