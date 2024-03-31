Папа Римський Франциск у свято католицького Великодня звернувся до вірян із традиційним посланням і благословенням "Граду і Миру". Під час Святої Меси у Ватикані звернувся з рішучим закликом до "поваги до принципів міжнародного права".
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Понтифік перерахував конфлікти, які відбуваються на Близькому Cході, на Кавказі та, звичайно, в Україні.
Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів (Ізраїля, Сектора Газу та України, – 24 Канал). Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!
– сказав Папа Римський у своїй промові з лоджії базиліки Святого Петра.
Також він закликав ЦАХАЛ і ХАМАС звільнити заручників, а міжнародні організації повною мірою відновити допомогу Сектору Гази.
Що відповіла Україна
У Коордштабі відповіли, що українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до обміну за таким принципом, проте Росія не бажає повертати своїх людей.
Що Папа Римський раніше казав про війну
- На початку березня цього року Папа Римський сказав, що Україна заради порятунку людських життів нібито мусить визнати поразку і розпочати переговори з ворогом. Франциск заявив, що, мовляв "підняти білий прапор" – це не прояв слабкості, а прояв сміливості.
- Ця заява очікувано викликала обурення у суспільства. Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій дала спільний коментар щодо слів Понтифіка. Як зазначили представники церков, "ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати". Вони додали, що якби України здалася, то злочини Росії повторилися у європейських містах.
- Згодом, попри шквал критики, Франциск знову закликав до переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та на Близькому Сході. Тоді він згадав жителів "мученицької України і Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни" та наголосив, що продовження війни – це завжди поразка.