Після того, як Папа Франциск зробив свою скандальну заяву, в якій запросив Україну "підняти білий прапор", у Києві нагадали главі католицької церкви, що в нашої держави прапор іншого кольору – і це жовто-блакитний.

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Україна стоїть за Правду

Не змогла залишити без коментарів образливі слова понтифіка й Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Вона твердо відповіла Папі, що "ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати".

Там нагадали, що Україна наразі справді стікає кров'ю, тисячі її дітей гинуть на фронті і в тилу. Однак наша країна стоїть за Правду. І якби вона капітулювала перед злом, злочини у Бучі та Ірпені могли б повторитися в європейських містах.

У ВРЦіРО зазначили, що серед закатованих російськими окупантами також "десятки й сотні священників, які проповідують Божі заповіді, а не "Русскій мір".

Українські церкви запевнили Папу, що вони щоденно моляться за мир, за повернення українських воїнів і полонених додому, за зцілення ран.

Але, здатися на милість цього ворога – це не про мир. Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права. Ми це гірко і неодноразово досвідчили впродовж минулих століть,

– наголосила Всеукраїнська Рада.

Церковники підкреслили, що "капітуляція перед торжествуючим злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість". Тому вони заявили, що продовжать благославляти українців на захист своєї країни і будуть молитися за її перемогу над ворогом.

Що наговорив Папа

8 березня президент Зеленський здійснив візит до Туреччини. Під час пресконференції з Ердоганом, той закликав Україну до мирних переговорів із Росією і сказав, що готовий надати для цього "майданчик". Водночас український лідер відхилив цю пропозицію. Він запитав колегу, як можна вести діалог з тим, хто вбиває тебе і руйнує.

На тлі цієї зустрічі з'явився коментар Папи Римського у ЗМІ. Понтифік сказав, що Україна заради порятунку людських життів нібито мусить визнати поразку і розпочати переговори з ворогом. Франциск заявив, що, мовляв "підняти білий прапор" – це не прояв слабкості, а прояв сміливості.

Це висловлювання Папи викликало різку критику по всьому світу. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що перед злом не можна капітулювати, із ним треба боротися.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський порадив Папі "закликати Путіна набратися мужності й вивести свою армію з України". У Бундестазі заявили, що той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, погоджується з її знищенням.

В УГКЦ запевнили Папу, що Україна вистоїть, а також закликали його "сповідатися". Президент Зеленський у вечірньому зверненні нагадав, що "російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором". Глава держави також порадив Папі припинити "займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".