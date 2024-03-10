Вчора ЗМІ поширили заяву Папи Римського, де він закликав Київ до переговорів із Москвою. Мовляв, задля уникнення подальших жертв Україна повинна "підняти білий прапор". Глава УГЦК запевнив від імені усього українського народу, що він не планує здаватися.

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"Зранена, але нескорена"

9 березня Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у храмі Святого Юра УГКЦ на Мангеттені у Нью-Йорку помолився за перемогу України та справедливий мир.

Під час своєї промови очільник УГКЦ запевнив, що українцям навіть "на гадку не спадає здатися".

Я вам хочу одне сказати від народу з України...Україна зранена, але нескорена!. ..Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися,

– заявив Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ сказав, що якби Україна була б хоча б частково завойована, то "пошириться межа смерті". Архієпископ нагадав за Бучу, за справжнє обличчя окупантів, які заливають загарбані міста кров'ю.

"Йдіть до Сповіді"

Тому, за словами очільника Української греко-католицької церкви всім, хто не вірить у здатність України вистояти, варто сповідатися.

Хто з вас не вірить у перемогу України — йдіть до Сповіді Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові,

– наголосив Блаженніший Святослав.

Папа Римський знову "забув" межу між агресором і жертвою