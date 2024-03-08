У п'ятницю, 8 березня, президент нашої держави Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де зустрівся з головою країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Опісля перемовин лідери дали спільну пресконференцію, – інформує 24 Канал.

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Мирний саміт не за горами

Ердоган згадав про перемовини між Києвом та Кремлем у Стамбулі у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що сторони зробили недостатньо, аби сповна скористатися цим майданчиком. Однак Анкара готова надалі надавати площадку для діалогу між Росією та Україною заради миру.

Не було зроблено дипломатичних кроків для використання столу переговорів, який ми налаштували в Стамбулі в березня 2022 року для встановлення миру. Зі самого початку ми робимо внесок задля завершення війни на основі перемовин. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена також і Росія,

– сказав президент Туреччини.

Заява президента України, яка слідкувала після слів Ердогана, дещо контрастувала з позицією Анкари. Зеленський проінформував про підготовку до мирного саміту у Швейцарії, який пройде на рівні лідерів. Водночас він зазначив, що не бачить на ньому представників від Росії.

Що стосується формату інавгураційного саміту – ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, який чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат – справедливий мир саме для України. Тому спочатку цивілізовані держави світу розроблять детальний план, а вже потім будуть залучати представників Росії. Саме тих, хто готовий до справедливого миру,

– заявив президент нашої держави.

Разом з тим, за словами Зеленського, особлива роль Анкари заслуговує на те, щоб лідерство Туреччини було проявлено на саміті миру для повної реалізації формули миру. Важливо, що формула миру від Зеленського передбачає забезпечення:

радіаційної та ядерної безпеки;

продовольчої безпеки;

енергетичної безпеки;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

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Згадаємо, що у березні й квітні 2022 року у Туреччині відбувалось декілька раундів перемовин між Україною та Росією. Консенсусу не вдалось досягнути, бо, як стверджує газета The Wall Street Journal, Москва вимагала: