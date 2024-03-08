Український лідер вже прибув до Туреччини.

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Будуть говорити про війну

Літак Зеленського приземлився в аеропорту імені Ататюрка близько 13:30 ( 12:30 – за київським часом).

Зустріч українського лідера з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом відбудеться о 18:00 за київським часом.

У рамках візиту буде детально обговорено перебіг війни, яка триває між Україною та Росією, останню ситуацію в контактах щодо продовження Угоди про зерновий коридор, а також пошук сталого миру в регіоні.

"Також президент Ердоган і його гість обговорять турецько-українські відносини", – йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.