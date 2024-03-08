Вдень, 8 березня, український лідер прибув до Стамбула, де зустрівся з головою країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський висловився щодо ймовірності участі країни-агресорки у Формулі миру, повідомляє 24 Канал.

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"Як можна запрошувати вбивць"

Володимир Зеленський зауважив, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб її лідерство було проявлено на саміті та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації Формули миру.

Водночас глава нашої держави наголосив, що не уявляє того, щоб Росія змогла взяти участь у вищезгаданому саміті.

Що стосується самого формату інавгураційного саміту, ми не бачимо представників Росії на цьому саміті, ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують та вбивають,

– наголосив український президент.

За його словами, наразі від зустрічі очікується справедливий для України результат. Тому, як зазначив Володимир Зеленський, спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат.

Президент України запевняє, що вже потім будуть залучати представників Росі – саме тих, хто готовий до справедливого миру.

Що цьому передувало: основне