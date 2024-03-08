Днем, 8 марта, украинский лидер прибыл в Стамбул, где встретился с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский высказался о вероятности участия страны-агрессора в Формуле мира, сообщает 24 Канал.

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"Как можно приглашать убийц"

Владимир Зеленский отметил, что особая роль Турции заслуживает того, чтобы ее лидерство было проявлено на саммите и в совместной работе мирового большинства для полной реализации Формулы мира.

В то же время глава нашего государства отметил, что не представляет того, чтобы Россия смогла принять участие в вышеупомянутом саммите.

Что касается самого формата инаугурационного саммита, мы не видим представителей России на этом саммите, мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают,

– подчеркнул украинский президент.

По его словам, сейчас от встречи ожидается справедливый для Украины результат. Поэтому, как отметил Владимир Зеленский, сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат.

Президент Украины уверяет, что уже потом будут привлекать представителей России – именно тех, кто готов к справедливому миру.

Что этому предшествовало: основное